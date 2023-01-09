. МЧС предупреждает о сильном ветре и снеге в Иркутской области 10 января

МЧС предупреждает об ухудшении погоды 10 января. По данным Иркутского гидрометцентра, местами в западных и северных районах региона ожидаются порывы ветра до 16—21 метра в секунду, снег и метель.

В Иркутске прогнозируют -10 градусов. На озере Байкал ожидается переменная облачность, небольшой снег, по северу акватории — умеренный снег, ветер 7—12 метров в секунду, местами порывы 15—20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует предпринимать меры личной безопасности, не отправляться в туристические походы при неблагоприятном прогнозе погоды. Навигация закрыта на всех водоемах Иркутской области. Выезд на лед вне ледовых переправ опасен для жизни.