. МИД Польши: Отказ обсуждать репарации станет проблемой для Берлина

Отказ Германии обсуждать выплату военных репараций Варшаве станет большой проблемой для Берлина, которой власти ФРГ будут стыдиться. Об этом замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в эфире Польского радио.

Во вторник во внешнеполитическом ведомстве страны сообщили, что правительство Германии дипломатической нотой заявило, что не намерено вести переговоры с польской стороной на предмет подобных выплат за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

По мнению Яблоньского, ФРГ несет ответственность за преступления Третьего рейха, однако делает вид, что дело о репарациях закрыто, когда оно еще не было открыто. «Я думаю, что этот ответ, его характер и стиль, будет для Германии большой имиджевой проблемой, потому что мы будем говорить об этом очень громко. <…> Им будет очень стыдно за это», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Он добавил, что подобная реакция официального Берлина подтверждает худшие предчувствия Варшавы по соответствующему вопросу и фактически является демонстрацией высокомерия.

Как сообщала «Парламентская газета», 28 октября в МИД Польши опубликовали полный перечень требований к ФРГ. В частности, Варшава требует от Берлина компенсационную выплату в размере шести триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона евро) и возврата на территорию страны национальных культурных ценностей, похищенных в результате нападения и оккупации Польши.

В 2020 году в МИД Польши высказали претензии на репарации от Москвы за ущерб в ходе Второй мировой, инициатива не увенчалась успехом. Ранее в Германии отвергли возможность дополнительных выплат, поскольку Варшава отказалась от получения средств в 1953 году.