. Михалков находится в реанимации - у него коронавирус, двухсторонняя пневмония

Никита Михалков попал в реанимацию несколько дней назад. Как сообщается, у него выявились серьезные проблемны с дыханием.





По первым данным было предположение, что Никита заразился тяжелой формой гриппа. Но сейчас уже в СМИ утверждают, что диагноз значительно хуже. На данный момент в сеть просочилась информация, что Михалкову сделали ПЦР-тест, который подтвердил коронавирус.

Состояние режиссера оценивается как критическое. Присутствует двухсторонняя пневмония, а также сильная интоксикация организма. Родственники Никиты не спешат разглашать другие подробности его состояния, в том числе прогнозы врачей. На этом фоне само собой появляются самые разные догадки и теории вокруг болезни режиссера.





Напомним, что сначала Михалкова доставили в городскую клиническую больницу номер 67. Но после ухудшения состояния его перевели в другую, в реанимационное отделение. Сам Никита сообщал, что последний раз вакцинировали в позапрошлом году.