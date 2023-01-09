. Минобороны РФ: в Харьковской области и ДНР за сутки сбили пять самолетов ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. Объединенная группировка российских войск в районах проведения специальной военной операции с 12:00 6 января до 24:00 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях ВСУ произвели 78 артиллерийских и минометных обстрелов. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях войска ВСУ применяли крупнокалиберную артиллерию для ведения обстрелов 155 раз. По жилым кварталам Донецка украинские войска выпустили свыше 160-ти снарядов крупного калибра и 20-ти реактивных снарядов систем залпового огня. В Запорожской области артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. На Херсонском и Криворожском направлениях украинская артиллерия применялась 55 раз. Ответным огнём российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

После завершения действия режима прекращения огня на Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР и Синьковка Харьковской области. Уничтожили более 30 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер и два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Котляровка Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника.

На Красно-Лиманском направлении российские подразделения после завершения режима прекращения огня нанесли артиллерийские удары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Серебрянка ДНР, а также скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Макеевка и Стельмаховка ЛНР. В результате ударов уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль. Кроме того, в районах населенных пунктов Артемовка и Серебрянка ликвидировали диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

На Донецком направлении ударами российской артиллерии сорвали попытку украинских войск силами до роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Спорное ДНР. Уничтожили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На Южно-Донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка, Павловка и Нескучное ДНР пресекли действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожили более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и три автомобиля. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красный Лиман и Константиновка ДНР, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 117-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка ДНР.

Истребительная авиация ВКС России за сутки сбила пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбили украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области — самолет Су-24 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс уничтожили два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Веселое ДНР сбили украинский самолет МиГ-29.

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное ЛНР. Кроме того, перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное ДНР и города Донецк. В районе населенного пункта Курдюмовка ДНР сбили американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники.