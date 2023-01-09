. Москалькова сообщила о планах встретиться с украинским омбудсменом в Турции
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Москалькова сообщила о планах встретиться с украинским омбудсменом в Турции

Москалькова сообщила о планах встретиться с украинским омбудсменом в Турции

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсуждала с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом возможную встречу на форуме в Турции в середине января. Об этом сообщила сама российский омбудсмен, передает ТАСС.

Форум, организованный турецким омбудсменом, пройдет 12-14 января. Москалькова рассказала, что обсудила с украинским коллегой возможность встречи и приблизительную повестку.

Ранее Лубинец говорил, что в январе может встретиться с Москальковой, чтобы обсудить вопрос взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Последний раз Россия и Украина обменялись военнопленными 8 января. Минобороны РФ сообщило об обмене 50 на 50. В Киеве подтвердили эту информацию.

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По материалам: pnp.ru

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