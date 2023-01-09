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МТС запустит собственный музыкальный лейбл

МТС запустит собственный музыкальный лейбл«Ъ»: компания МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл

Компания МТС весной запустит собственный музыкальный лейбл. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, сервис будет включать дистрибуцию треков на все музыкальные стриминговые площадки, маркетинговую поддержку, промо и PR, концертную и билетную деятельность. МТС уже несколько лет присутствует на музыкальном рынке, в том числе развивает стриминговый сервис МТС Music на базе технологий «Яндекс Музыки» и МТС Live.

Отмечается, что МТС предложит артистам и их менеджерам работу по двум моделям — Premium (полная поддержка в управлении правами и их монетизации, а также маркетинг и создание новых произведений) и DIY (формат, при котором артист или его менеджер занимаются продвижением преимущественно самостоятельно) — артист сможет использовать МТС как агрегатор для загрузки треков на стриминги.

Ранее концертные организаторы рассказали о потере 30 процентов российских артистов, которые могут собирать стадионы, за 2022 год. Причиной таких изменений стал отъезд некоторых музыкантов, а также запрет на выступления ряда артистов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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