. На федеральной трассе в Нижнеудинском районе ограничили движение для большегрузов и автобусов
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На федеральной трассе в Нижнеудинском районе ограничили движение для большегрузов и автобусов

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В Нижнеудинском районе восстановили движение на федеральной трассе

В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями с 20:30 часов 9 января с 1277 по 1365 километр федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе ограничено движение для большегрузов и автобусов. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

В местах ограничений с двух сторон работают экипажи ДПС, которые обеспечивают безопасность дорожного движения. Для обработки проезжей части противогололедными средствами задействовано пять единиц дорожной техники. Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в Нижнеудинском районе прошел дождь, на дорогах образовался гололед. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.


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По материалам: irk

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