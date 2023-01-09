. Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха" (10 фото)
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Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха" (10 фото)

сценарийПожалуй, все уже видели мем про "кротовуху" - жуткую настойку, выдержанную на дохлом кроте. Пранк, как говорится, вышел из-под контроля. Мем облетел интернет и народ во всю начал обсуждать "кротовуху, а некоторые даже попробовали ее на вкус. Один смельчак-сомелье после дегустации заявил, что по вкусовым качествам напиток пьется, "как спирт с прелой землёй после дождя в лиственном лесу". Звучит поэтично, но заволновался даже Роспотребнадзор, который заявил об опасности употребления сей настойки.
Однако, "кротовуха" уже состоялась как популярный мем и вошла в культуру интернет-сообщества. Поэтому народ продолжает разгонять эту тему и даже подключил к процессу нейросети! Так нейросеть ChatGPT сгенерировала сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха", а Midjourney сгенерировала кадры по этому сценарию. В итоге ИИ придумал артхаусный ужастик с нотками "некрореализма". ChatGPT действительно отлично постаралась и выкатила весьма захватывающую историю.
Сюжет:


А вот так может выглядеть фильм по мнению Midjourney:

фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
фильм кротовуха
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По материалам: trinixy

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