. Непростое время для Тельцов и успех Рыб: гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Вторая неделя 2023 года обещает быть насыщенной для многих представителей зодиакального созвездия. Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, кого в период с 9 по 15 января ожидают трудности, а кому улыбнется удача. Не обойдется и без влияния планет, которые помогут добиться желаемого успеха.

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам не стоит рассчитывать на случайности, их практически не будет в период с 9 по 15 января. Все, что будет происходить, будет задумано Вселенной. Главное, не перепутать это с тайными знаками судьбы. Готовьтесь к тому, что придется столкнуться с последствиями принятых вами ранее решений. Овным смогут ощутить душевное спокойствие, а свободное время можно потратить на заботу о своем здоровье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вторая неделя января 2023 года для Тельцов будет непростой. Однако представителей знака ожидает много нового и интересного. Павел Глоба советует Тельцам сосредоточиться на работе. Период с 9 по 15 января будет удачным для принятия важных решений. Если давно пытались отказаться от вредных привычек, то сейчас удачное для этого время.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вселенная будет помогать Близнецам и направлять их. Прислушивайтесь к своей интуиции, она может помочь в принятии важных решений. Будьте внимательны ко снам, ведь звезды попытаются вам помочь и предсказать, что вас ждет в ближайшее время. Следует быть готовыми к изменениям на личном фронте.

Рак (22 июня — 22 июля)

Чтобы привести мысли в порядок, желательно начать новую неделю с уборки в доме. Помимо этого астролог рекомендует находить правильный баланс между работой и отдыхом. период с 9 по 15 января будет удачным для собеседований. Найдите время для своей семьи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам придется столкнуться с различными ситуациями, в которых надо принять важное решение. Научитесь прислушиваться к своей интуицией, она вас не подведет. Астролог Павел Глоба отметил, что на этой неделе Львам лучше не оставаться наедине со своими мыслями. Некоторых представителей знака ждет рабочая командировка.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Представителей данного знака ждет неделя, насыщенная новыми знакомствами. Девам следует избегать конфликтов со своей второй половинкой. Если вы одиноки, то следует сосредоточиться на поиске своего партнера.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут впасть в депрессию, однако, чтобы она их не затянула, важно научиться справляться с негативом. Павел Глоба рекомендует представителям знака высыпаться и следить за своим самочувствием. На личном фронте все будет тихо и спокойно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если есть люди, которых вы обидели, то надо срочно извиниться. Неделя будет удачной для устранения тех ошибок, которые вы совершили. Астролог рекомендует уделить время саморазвитию. На работе у Скорпионов все будет складываться удачно. Есть вероятность отыскать новый источник дохода.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Павел Глоба рекомендует Стрельцам все свое свободное время посвящать семье. Есть вероятность, что отношения станут еще крепче. На работе и в бизнесе следует отказаться от рискованных проектов, так как ни к чему хорошему это не приведет. Каждый свой поступок надо обдумывать, иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Энергия может покинуть Козерогов на этой неделе. Но, если заняться дыхательной гимнастикой или тренировками, то все можно восполнить. Период с 9 по 15 января 2023 года будет удачным для развития бизнеса и нового проекта. Вас ждет успех как на любовном фронте, так и на работе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Астролог рекомендует провести Водолеям неделю так, чтобы она запомнилась. Научитесь замечать то прекрасное, что вас окружает. Не забывайте уделять время своему здоровью и самое время отказаться от вредной пищи. Неделя будет удачной для диет и занятий спортом.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы отыщут для себя новое хобби, которое в дальнейшем может перерасти в дополнительный заработок. Неделя будет складываться успешно, так как Рыбы преуспеют на работе, в любовных делах, спорте и т.д. Старайтесь по возможности избегать конфликтных ситуаций.