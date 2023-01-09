. Невестка Валерии подверглась нападкам со стороны фанатов

Невестка певицы Валерии, Лиана была вынуждена оправдываться. Невестку Валерии Лиану Шульгину фанаты певицы приняли с большим подозрением, которое не исчезло и по сей день. Лиана любит публиковать смелые фото в соцсетях, демонстрируя подтянутую фигуру. Пользователи считают, что для матери девочки это поведение недопустимо. Однако Лиана так не считает. По мнению звезды, участие в откровенных фотосессиях раскрывает ее женственность и нежность, делает уязвимой и чувственной. Девушка считает, что красивые и смелые фото повышают самооценку женщины.Кроме того, Лиану уличили в пластике. По мнению некоторых пользователей, молодая мама легла под нож хирурга и изменила разрез глаз, и теперь он выглядит неестественно. Шульгина пояснила, что необычный разрез — это подарок природы. «Разрез глаз у меня особенный, поэтому мне часто пишут, что я делала пластику глаз. Ничего я не делала. Родилась в Бурятии. Думаю, в моих корнях есть кровь коренных жителей, отсюда такие скулы и разрез глаз с эпикантусом»,— отметила Лиана. Кстати, нападки со стороны хейтеров с успехом отражает и свекровь Шульгиной, певица Валерия. Звезда называет Лиану тактичной и интеллигентной девушкой, способной дать отпор любому, кто в негативном ключе заговорит о ее семье.