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New York Post выпустила обложку с надписью «Джо нет!»

New York Post выпустила обложку с надписью «Джо нет!»Газета NYP выпустила обложку с надписью «Джо нет!» после сообщений о выдвижении Байдена

Газета New York Post отреагировала на сообщения о вероятном выдвижении президента США Джо Байдена — редакция издания выпустила обложку, на которой написано «Джо нет!».

«Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства», — заявила республиканка Николь Маллиотакис, цитирует NYP.

Издание подчеркнуло, что американский глава намеревается объявить о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, несмотря на 80-летний возраст.

Автор публикации обратил внимание на уровень инфляции в стране, «катастрофическое» положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене.

Ранее сообщалось, что Джо Байден начал подготовку к переизбранию в 2024 году, официально об этом планируют заявить в феврале или апреле. Отмечается, что советники Байдена уже начали встречаться с ключевыми союзниками, создают обширное присутствие в цифровом пространстве, в частности, в мессенджерах и социальных сетях.

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По материалам: lenta.ru

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