. Никита Михалков рискует умереть из-за болезни

Стали известны последние новости о состоянии режиссера Никиты Михалкова. 5 января Никита Михалков попал в больницу в тяжелом состоянии. Спустя сутки именитого режиссера перевели в реанимацию. Что к этому часу известно о самочувствии мэтра? 6 января тесты Никиты Михалкова на ковид показали отрицательный результат. Однако сегодня стало известно, что режиссер все-таки подхватил коронавирусную инфекцию. Изначально у кинодеятеля диагностировали грипп. Болезнь сопровождалась учащенным дыханием, пониженной сатурацией и температурой 37,1. Сейчас 77-летний режиссер остается в отделении реанимации. По словам врачей, Михалков находится на низком потоке кислорода. За его состоянием постоянно наблюдают медики.По информации СМИ, у Никиты Сергеевича также выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию. Как известно, при этом недуге воспалительные процессы происходят сразу в нескольких сегментах легких, а также развивается сильнейшая интоксикация организма. «Сегмент — это не какой-то мелкий очажок величиной с копейку, а приличная по объему часть легких. А приставка «поли» означает, что таких пораженных сегментов много. В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью», — рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, «КП». Неравнодушные молятся за здоровье мэтра и не сомневаются, что совсем скоро болезнь отступит.