. Ночью 9 января в Братске горел военкомат
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Ночью 9 января в Братске горел военкомат

Ночью 9 января в Братске горел военкомат

Ночью 9 января в Братске горело здание военкомата в Центральном районе города. В двухэтажном деревянном здании на улице Рябиновой наблюдалось задымление, сообщили очевидцы телеграм-каналу «Братчане». Жители прислали в телеграм-канал видео.

«Правоохранители, находившиеся в момент тушения рядом, опровергли версию поджога и сослались на неисправность электропроводки», — говорится в сообщении телеграм-канала «Братчане».

Отмечается также, что частичная мобилизация в Братске проходила на базе другого военкомата — в Падунском районе города. Официальной информации о случившемся нет, причина пожара неизвестна. Пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области и ГУ МВД России по Иркутской области прокомментировать ситуацию отказались.


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По материалам: irk

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