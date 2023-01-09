. Новый трейлер Tortuga — A Pirate’s Tale показывает управление командой пиратов





Авторы пиратского стратегического ролевого приключения Tortuga — A Pirate’s Tale представили сегодня новый трейлер, который посвятили управлению командой. Видео можно посмотреть ниже, в нем демонстрируются элементы геймплея игры, в том числе наем нового экипажа и закупка ресурсов для команды.

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В игре Tortuga — A Pirate’s Tale предлагается стать главным пиратом в Карибском море. Разработкой проекта занимается команда Gaming Minds Studios, которая известна по играм серий Port Royale и Railway Empire, а издателем выступает Kalypso Media.

Релиз Tortuga — A Pirate’s Tale состоится уже на следующей неделе — 19 января на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.