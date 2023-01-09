. Обнаружившая в Comedy Club свое фото девушка решила подать в суд

Обвинившая Волю в оскорблении девушка подаст в суд за использование ее фото в Comedy Club

Жительница Казахстана Балауса Толеген, которая ранее обвинила ведущего шоу Comedy Club Павла Волю в оскорблениях, решила подать в суд за использование в передаче ее фотографии. Своими планами девушка поделилась с изданием StarHit.

Толеген рассказала, что изначально не планировала обращаться в суд, однако после того, как юристы подтвердили, что использование изображения было незаконным, девушка передумала. «Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе. В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом, да, процесс запущен», — сообщила она.

Девушка, обнаружившая в шоу свою фотографию, добавила, что прежде всего хочет добиться от ведущего извинений. «А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию», — добавила она.

21 декабря Толеген на своей странице в Twitter пожаловалась на оскорбления в свой адрес со стороны Воли. Комик показал в эфире программы снимок девушки и назвал ее «чем-то между мечтой и долбанько». «Мое фото каким-то образом попало на ТНТ в Comedy Club, и Павел Воля со сцены его примером высмеивает определенные женские понты», — высказалась девушка. В выпуске, на который обратила внимание Толеген, ведущий продемонстрировал снимок 2018 года, опубликованный в соцсетях девушки.