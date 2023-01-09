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Отсутствие жертв в результате отрыва двери российского самолета объяснили

Отсутствие жертв в результате отрыва двери российского самолета объяснилиАвиаэксперт Гусаров объяснил отсутствие жертв после отрыва двери Ан-26 небольшой высотой

Отрыв двери российского самолета Ан-26 произошел на небольшой высоте, поэтому пассажирам, по большому счету, ничего не угрожало, заявил авиационный эксперт Роман Гусаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил отсутствие жертв в результате разгерметизации Ан-26.

Днем 8 января в сети появилось видео, которое снял пассажир самолета Ан-26 российской авиакомпании «ИрАэро». Он поделился кадрами из салона во время разгерметизации — в оторвало дверь самолета.

«Этого не должно происходить. Там есть защита, и рампа не должна открываться. Но, судя по видео, это произошло на небольшой высоте, не было перепадов давления, и по большому счету, людям ничего не угрожало», — заявил Гусаров.

Авиаэксперт отметил, что не помнит, чтобы в нынешнем столетии происходили подобные случаи разгерметизации.

«Ан-26 — это грузовой самолет. В пассажирских самолетах никакой рампы нет. Соответственно, нечему открываться. Это характерно только для определенных самолетов, которым и является Ан-26. Но, несмотря на то, что он грузовой, в нем можно перевозить пассажиров. На таких самолетах не редко, особенно на Севере, выполняются грузопассажирские рейсы. Конечно, разгреметизации не должно происходить. Это серьезный инцидент. Будет расследование», — заключил Гусаров.

В настоящее время транспортная прокуратура проводит проверку. На борту самолета находились 25 человек, включая экипаж, никто из них не пострадал. Также сообщалось, что часть багажа пассажиров выпала из открывшегося люка.

Ранее в январе сообщалось, что пассажирский самолет застрял в сугробе во время взлета в аэропорту Перми. Всех пассажиров эвакуировали с рейса. На данный момент информации о пострадавших нет, выясняются подробности произошедшего.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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