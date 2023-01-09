. Павел Воля дошутился до суда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Воля дошутился до суда

Павел Воля дошутился до суда
На артиста Павла Волю подают в суд. 25-летняя Балауса Толеген решила наказать шоумена Павла Волю, проконсультировавшись с юристами. 25-летняя феминистка из Казахстана Балауса Толеген готовит иск в суд против известного шоумена Павла Воли за использование фото и оскорбление в ее адрес, прозвучавшее в эфире Comedy Club.  Причем изначально Балауса не планировала обращаться в суд, сделала она это только после консультаций с юристами.
«Было очень много вопросов по поводу того, действительно ли нарушены мои права: все-таки фотография находится в открытом доступе. В итоге оказалось, что подать в суд можно. С юристом я уже созвонилась и встретилась. Пока не могу об этом много распространяться, но в целом, да, процесс запущен», — поделилась Балауса Толеген с журналистами. Напомним, Павел Воля демонстрировал снимки Балаусы Толеген в эфире Comedy Club и назвал ее «долбанько». «Что я конкретно хочу? Во-первых, элементарно извинений. А дальше пока не знаю. Будем разговаривать. Возможно, и моральную компенсацию», — озвучила свои цели Балауса Толеген «СтарХиту».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
В Грановщине водитель Subaru Impreza врезался в столб и погиб
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
За неделю в Иркутской области зарегистрировали 152 случая гриппа
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием "Кротовуха" (10 фото)
Нейросети придумали сценарий фильма ужасов под названием
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими паспортами
ЦБ дал рекомендации банкам относительно участников СВО с истекшими
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить» сантехнику
Кофе, масло, жир: что нельзя смывать в раковину, чтобы не «убить»
Павел Воля дошутился до суда
Павел Воля дошутился до суда
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Артура Смольянинова проклинают за его слова
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Кристина Орбакайте осталась без дорогой недвижимости
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Что ждет Россию в будущем, рассказал известный астролог
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
Максакова обвинила Валерию в лицемерии
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
Василиса Володина рассказала, что нас ждет в конце января 2023
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
В Германии заявили о выходе рынка газа на ценовое плато
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году
Астролог рассказала, что будет с долларом и евро в 2023 году

Еще по теме

Обнаружившая в Comedy Club свое фото девушка решила подать в суд
Девушка увидела свое фото в Comedy Club и пожаловалась на Павла Волю
Павел Воля рассказал, что у них с Утяшевой начались проблемы в сексе
Павел Воля наехал на блогершу