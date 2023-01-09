. Певица Слава сходит с ума после расставания с мужем и спускает деньги на ветер
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Певица Слава сходит с ума после расставания с мужем и спускает деньги на ветер

Певица Слава сходит с ума после расставания с мужем и спускает деньги на ветер
Певица Слава призналась, что психанула. Исполнительница Слава активно гастролирует и пытается прийти в себя после громкого расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым прожила 20 лет. Брюнетка старается не отчаиваться и радует себя подарками. На днях она призналась, что потратила на косметику полмиллиона рублей! Певица опубликовала несколько видео из магазина. На кадрах она показала витрины с косметикой и парфюмерией. Знаменитость рассказала, что собирается закупиться к предстоящему большому туру. На помощь звезде пришли сразу несколько консультантов.
«Скупаю всё на большой тур. Ой, разоряюсь. Надо всё для работы, девочки. Последние туши, все берем. Боюсь посмотреть на чек. Больше 70 наименований, замучила девочек»,– говорит на кадрах поп-дива. Исполнительница показала итоговый чек, который вышел на внушительную сумму. Там было указано, что звезда потратила больше 326 тысяч рублей, но сама Слава призналась, что закупилась на полмиллиона! «На пол-ляма! Психанула! Красота требует сил, а красота и работа – денег», – добавила артистка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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