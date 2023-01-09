. По коллективному иску игроков Playstation против сделки Microsoft Activision назначена дата слушаний
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По коллективному иску игроков Playstation против сделки Microsoft Activision назначена дата слушаний

По коллективному иску игроков Playstation против сделки Microsoft Activision назначена дата слушаний


В декабре стало известно, что группа из 10 игроков, большая часть которых является пользователями Playstation, подала иск против слияния Microsoft и Activision Blizzard. В своем иске они утверждали, что сделка приведет к снижению конкуренции в игровом секторе, а это, в свою очередь, нанесет вред обществу.

Теперь стало известно, когда пройдут первые слушания по данному коллективному иску против сделки Microsoft и Activision Blizzard. Они назначены на 23 марта 2023 года, а делом займется судья Жаклин Скотт Корли. Как отмечает портал FOSS Patents, Северный округ Калифорнии, где будет проходить слушание по делу, предлагает высокий уровень прозрачности, за счет чего после рассмотрения иска может появиться немало интересной дополнительной информации о слиянии. При условии отсутствия возражений со стороны вовлеченных сторон, заседание суда может транслироваться в интернете, что повышает интерес к возможному процессу.

Стоит сказать, что в коллективном иске истцы просят суд США заблокировать сделку и оплатить судебные издержки.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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