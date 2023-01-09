. Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядков

Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядков

Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядковПрезидент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице Бразилиа из-за беспорядков

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца из-за беспорядков, вспыхнувших в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает Globo.

В стране продолжаются массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. Они требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

Ранее протестующим удалось захватить здание конгресса Бразилии. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Студия Arkane рассказала про «динамическую систему диалогов» в Redfall
Студия Arkane рассказала про «динамическую систему диалогов» в Redfall
New York Post выпустила обложку с надписью «Джо нет!»
New York Post выпустила обложку с надписью «Джо нет!»
В ЛНР рассказали об обучении подростков в украинских военных лагерях
В ЛНР рассказали об обучении подростков в украинских военных лагерях
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядков
Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядков
Автоэксперт Александр Холодов рассказал о возможности оспорить штраф из-за снега
Автоэксперт Александр Холодов рассказал о возможности оспорить штраф
Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января 2023 года: избегайте ссор и сплетен
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 января 2023 года: избегайте ссор
Оскароносный режиссер поддержал идею гендерно-нейтральных категорий в наградах
Оскароносный режиссер поддержал идею гендерно-нейтральных категорий в
Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Диагноз и состояние Никиты Михалкова скрывают даже от родственников
Диагноз и состояние Никиты Михалкова скрывают даже от родственников
Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками
Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками

Топ на сегодня

Twitter продолжила увольнения сотрудников
Twitter продолжила увольнения сотрудников
Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Валя Карнавал рассказала об отношениях с Даней Милохиным
Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в больницу
Анна Хилькевич, не смотря, на смертельную опасность не поехала в
Анна Нетребко, как и другие звезды, попалась в немилость Зеленскому
Анна Нетребко, как и другие звезды, попалась в немилость Зеленскому
Иосиф Пригожин высказался о трусливых сволочах
Иосиф Пригожин высказался о трусливых сволочах

Еще по теме

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии
Против экс-президента Бразилии заведут новое уголовное дело
Валентина Матвиенко прибыла в Бразилию для участия в инаугурации президента страны
Бывшего президента Бразилии да Силва обвинили в коррупции и взятках