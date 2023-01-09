. Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице из-за беспорядков

Президент Бразилии Лула да Силва объявил режим ЧС в столице Бразилиа из-за беспорядков

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил режим ЧС в столице страны Бразилиа до конца месяца из-за беспорядков, вспыхнувших в воскресенье, 8 января. Об этом сообщает Globo.

В стране продолжаются массовые протесты сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару. Они требуют отставки правительства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

Ранее протестующим удалось захватить здание конгресса Бразилии. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ. Отмечается, что сторонники экс-главы республики вооружены палками и забрасывают полицию камнями.