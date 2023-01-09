. Принц Гарри заявил, что его семья готова на сделку с дьяволом ради имиджа
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Принц Гарри заявил, что его семья готова на сделку с дьяволом ради имиджа

Принц Гарри заявил, что его семья готова на сделку с дьяволом ради имиджа
Принц Гарри продолжает делиться откровениями. Совсем скоро выйдет книга Гарри «Запасной». Ради раскрутки очередной порции откровений он готов пойти на многое. Так, в интервью журналисту Тому Брэдби, с которым дружит около 20 лет, принц сделал громкое заявление. Гарри напомнил, сколько боли ему принесли интриги дворца, от которых страдала и его жена. Он обвинил семью в том, что они были соучастниками их «боли и страданий», поэтому и намерен говорить об этом больше. «Я не уверен, насколько честность сжигает мосты. Вы знаете, молчание только позволяет обидчику злоупотреблять. Верно? Так что я не знаю, как молчание когда-либо улучшит ситуацию. Это действительно то, во что я верю», — сказал он. Наследник Дианы и Чарльза, похоже, рад тому, какой эффект получился в результате публикации его мемуаров. Гарри выпалил, что родственники даже «легли в постель с дьяволом», чтобы реабилитировать свой имидж.
Но больше всего его до сих пор волнует то, как отец и брат с женой относились к Меган с самого первого дня. Из-за того, что брюнетке пришлось пережить, внук Елизаветы II назвал их насильниками. Кейт не хотела поладить с его избранницей и даже доводила до слез. Маркл в то время часто слышала о себе неприятные слова, такие как «разведенная американская актриса двух рас». Гарри напомнил, что к выбору нынешнего короля в любовных делах относился сдержанно и не позволял себе колких высказываний, по крайней мере, публичных. «Ничто из того, что я сказал, не является оскорбительным по отношению к кому-либо из членов моей семьи», — ответил он. К слову, отец двоих детей прокомментировал и свежую новость о том, что его исключили из сценарии коронации отца. Он до сих пор считает, что его появление на важном мероприятии возможно. «Многое может произойти между этим моментом и потом», — отметил брат Уильяма, цитирует «Daily Mail».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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