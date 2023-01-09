. Пушилин заявил о усилении контрбатарейной борьбы в ДНР

Российские войска на территории Донецкой народной республики наращивают работу систем противовоздушной обороны, активизируют контрбатарейную борьбу и пытаются отодвинуть линию соприкосновения от крупных городов. Об этом заявил 9 декабря врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

При этом он напомнил, что в период новогодних праздников украинские войска продолжали обстрелы ДНР, в частности, Старобешевской и Зуевской ТЭС. При этом в ходе обстрела Старобешево погибло две сотрудницы, сообщил врио главы региона.

«Противник старается нанести как можно больший ущерб жителям республики и делает это в самых уязвимых местах. Поэтому мы со своей стороны увеличиваем работу ПВО, усиливаем контрбатарейную работу. И, конечно, наша главная задача — отодвинуть противника от наших крупных населенных пунктов», ˗ цитирует ТАСС Пушилина.

Ранее «Парламентская газета» сообщала об освобождении населенного пункта Бахмутское. Также российские войска продолжили наступление по нескольким направлениям.