. Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Раскрыт уровень запасов газа в Европе

Раскрыт уровень запасов газа в ЕвропеGIE: отбор газа из хранилищ ЕС остается рекордно низким для января

На фоне благоприятных погодных условий отбор газа из европейских хранилищ остается рекордно низким для января, а выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе превысила 30 процентов в общем объеме, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe.

Согласно раскрытой GIE информации, 7 января ЕС отобрал из подземных хранилищ (ПХГ) 122 миллиона кубометров газа, что является минимальным показателем за все время наблюдения (с 2011 года). Закачка, в свою очередь, составила 112 миллионов кубометров. На утро 8 января хранилища были заполнены в среднем на 83,18 процента, а общий объем газа достиг почти 90,5 миллиарда кубометров (на 35 миллиардов кубометров меньше, чем годом ранее).

Как подсчитали в Wind Europe, 8 января ветряные электростанции выработали 31,6 процента от всей произведенной в Евросоюзе энергии — вдвое больше средних значений за год. Кроме того, температуры остаются выше климатической нормы в большинстве стран Европы, что позволяет жителям реже включать отопление и тратить меньше газа. Издание цитирует данные Bloomberg, согласно которым в ЕС ожидается самый теплый январь за последние годы.

На этом фоне цена февральских фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE 4 января опустилась до минимума почти за год, оказавшись ниже 750 долларов за тысячу кубометров, а 5 января впервые за 16 месяцев упала ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass — впервые с запуска подписки
Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass —
Непростое время для Тельцов и успех Рыб: гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Непростое время для Тельцов и успех Рыб: гороскоп Павла Глобы на
Умер звезда сериала «Восьми достаточно» Адам Рич
Умер звезда сериала «Восьми достаточно» Адам Рич
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Раскрыт уровень запасов газа в Европе
Россиянин умер дома после обследования в трех больницах
Россиянин умер дома после обследования в трех больницах
Жители Финляндии высказались против размещения базы НАТО в стране
Жители Финляндии высказались против размещения базы НАТО в стране
Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии
Facebook решил удалять контент с поддержкой протестов в Бразилии
В Братском районе четверо мужчин на Mazda Capella погибли при столкновении с КамАЗом
В Братском районе четверо мужчин на Mazda Capella погибли при
За сутки 20 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
За сутки 20 жителей Иркутской области заболели коронавирусом
Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга Почета» 2022 года
Ивано-Матренинскую больницу внесли в реестр «Всероссийская Книга
Какие бывают виды шин: что нужно учитывать при их выборе?
Какие бывают виды шин: что нужно учитывать при их выборе?
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций
Лолита Милявская не смогла заняться сексом из-за украинских санкций

Еще по теме

Украина остановила закачку газа и начала отбор из ПХГ, заполненных на 48%
Европа начала тратить запасы газа из хранилищ
"Укртрансгаз": Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,1%
"Укртрансгаз": Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,2% - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио