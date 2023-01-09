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Российские военные взяли под контроль Бахмутское

Российские военные взяли под контроль БахмутскоеШтаб теробороны ДНР сообщил о взятии под контроль села Бахмутское

Российские военные взяли под контроль село Бахмутское, расположенное к северо-востоку от Артемовска. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«По состоянию на 9 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Бахмутское», — говорится в сообщении штаба.

7 января стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли село Подгорное в пригороде Артемовска. Согласно карте боевых действий, российские силы контролируют поселения к югу и юго-востоку от города, а также почти все села к востоку от него.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящее время организовывает переброску подкрепления в сторону Артемовска.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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