. Российские военные завладели польским беспилотником
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Российские военные завладели польским беспилотником

Российские военные завладели польским беспилотникомВоенкор Пегов сообщил, что российские военные завладели польским беспилотником FlyEye

Российским военнослужащим на луганском направлении удалось завладеть польским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) FlyEye, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

«На луганском направлении российские войска сумели завладеть польским беспилотником. Речь идет о разведывательном дроне FlyEye», — сказано в сообщении.

Отмечается, что данный вид беспилотников появился в арсенале польских войск специального назначения в конце 2010 года, а военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали применять его в Донбассе с середины 2016 года. Дрон, вес которого составляет 11 килограммов, предназначен для ближней разведки и может рассмотреть наземные объекты с высоты в четыре километра, используя камеру, а также тепловизор.

Отмечается, что попавший в руки к российским военным БПЛА в дальнейшем может быть использован для разведки позиций украинских солдат.

Ранее заместитель секретаря донецкого отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов обвинил Киев в готовности жертвовать украинцами в интересах Запада, чтобы тот мог свести счеты с Россией.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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