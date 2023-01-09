. Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о предложении Киеву "корейского сценария"

Правительство России якобы может предложить киевскому режиму "корейский сценарий" завершения боевых действий: разделить республику и юридически оформить утраты Киевом контроля над восточноукраинскими территориями, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная 38-я параллель. Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, который они могут нам предлагать, — это "38-я параллель".

Официальные лица Южной Кореи в разговоре с Даниловым сожалели о решении своих предшественников, согласившихся на разделение государства демилитаризованной зоной:

"Они считают, что тогда была допущена большая ошибка, что пошли на уступки. Сегодня имеют проблемы".

Между КНДР и Южной Кореей шли военные действия в период с 1950 по 1953 годы. Войну спровоцировала попытка главы кабмина Северной Кореи Ким Ир Сена объединить Корею под властью коммунистов. 38-й параллелью называют границу, которая разделяет Северную и Южную Кореи. Она была установлена после того, как Вашингтон и Москва подписали соглашение о совместном управлении страной.

Отметим, что экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс считают, что президент России Владимир Путин не отдаст киевскому режиму новые регионы, присоединенные в сентябре к РФ - Донецкую и Луганскую республики, Херсонскую и Запорожскую области. Москва будет стремиться сохранять контроль на юге и востоке региона.