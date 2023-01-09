. Сенатор Гигель: Нужно организовать места для прогулок и катания в лесах

Если обозначить в лесах определенные места для прогулок, проложив лыжные трассы, пешеходные и велосипедные дорожки, это позволит сделать отдых в лесу организованнее. Об этом «Парламентской газете» заявила один из авторов соответствующего законопроекта член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдуму инициативу, которая предусматривает обустройство велосипедных и беговых дорожек, трасс и троп в лесу без ограничений, которые действуют для туристической и спортивной инфраструктуры в лесах.

Это будет возможно, если соответствующие траты будут учтены федеральными, региональными и адресными инвестиционными программами благоустройства. Сейчас дорожки и тропы можно обустраивать только в специальных рекреационных зонах.

Лучше организовать специальные места, где ​люди смогут гулять и кататься, считает сенатор. «Если мы не обозначим тропы, люди все равно пойдут гулять, где-то сломают ветки, где-то затопчут растения. Когда все обозначено, природа сохраннее», — отметила Гигель.

По ее словам, парламентарии аккуратно относятся к изменениям в лесной отрасли, чтобы, с одной стороны, дать людям возможность как можно больше времени проводить на воздухе, гулять в лесу с колясками, кататься на велосипедах, а с другой — не навредить животному и растительному миру.

Также политик добавила, что сенаторы готовы скорректировать законопроект ко второму чтению, если в нем не учтены какие-то риски для природы. Так, может понадобиться ввести дополнительные требования к лыжням и дорожкам. ​

Кроме того, члены Совета Федерации обязательно проводят мониторинг применения новых норм, когда одобряют резонансные законы, и при необходимости вносят изменения в принятые новации, уточнила Гигель.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее