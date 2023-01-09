. Сергей Глушко послал Владимира Зеленского в одно место

Стриптизер Сергей Глушко посмеялся над санкциями. Владимир Зеленский внес 119 деятелей культуры и спорта РФ в новый санкционный список. Туда попали Лариса Долина, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан. 52-летний Сергей Глушко был очень удивлен, когда обнаружил себя в новом санкционном украинском списке. Чем именно провинился шоумен, никто не уточнял, но теперь ему проблематично посещать соседнюю страну, а также вести какой-либо бизнес на ее территории. Глушко эмоционально отреагировал на такой жест и решил высмеять действия бывшего юмориста, а ныне президента Украины, написав философское стихотворение. «Под санкциями нам жить не ново, - «В очко себе засуньте список, Вова. Уж скоро мракобесию конец придет. Тебя задушит твой же, тобою уничтоженный народ…», сказал Сергей Глушко.В комментариях Глушко похвалили за «рифму Маяковского», а также добавили, что он описал все четко и по делу. «Вот прямо в точку»; «Здорово сказано! Так и будет»; «Браво, какие строки», — пишут в соцсетях. Отметим, что Сергей в последнее время пробует себя в разных видах искусства. Недавно у него проявились способности к рисованию, и теперь шоумен нередко проводит вечера, изображая на холсте пейзажи и портреты знаменитых людей. В частности, несколько картин он посвятил любимой жене Наташе Королевой. Она тоже находится под санкциями Украины. К слову, ранее по поводу внесения в санкционный список высказался Филипп Киркоров. Поп-король российской сцены был удивлен такому решению, ведь с Владимиром Зеленским они не только дружили много лет, но и вместе снимались в серии фильмов «Любовь в большом городе». Певец даже выпустил шутливый ролик, где дает подзатыльник Владимиру Зеленскому, который снялся в его клипе на песню «Просто подари».