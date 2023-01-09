. Сергей Собянин подвел итоги новогоднего фестиваля "Путешествие в Рождество"

Многие новогодние мероприятия в Москве были посвящены участникам российской военной операции и жителям новых территорий – Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Наиболее запомнившиеся события новогоднего сезона в столице привел в личном блоге мэр города Сергей Собянин.

"Более 80 процентов поддержали проведение новогодних мероприятий в парках и на улицах города. Единодушным было решение посвятить праздники нашим воинам и жителям пострадавших районов. Длинные выходные позади. Москва возвращается к обычному ритму жизни. Можно подвести некоторые итоги", – отметил градоначальник.

В новогодних благотворительных программах приняли участие тысячи жителей и гостей столицы. Так, благодаря акции "Москва помогает" активистам удалось собрать свыше 156 тысяч подарков и отправить свыше 12 тысяч поздравительных открыток детям, проживающим недалеко от линии соприкосновения.

На площадках акции "Москва помогает" москвичи жертвовали сладкие новогодние подарки (67 774 единицы), кондитерские изделия (11 694 единицы), детские игрушки (7051) и книжки (6698), настольные игры (2434), канцелярские принадлежности (8245), новогодние украшения (734), а также подарки для участников боевых действий (51 460 единиц).

На 40 представлениях "Елки Мэра" в общей сложности были приглашены 60,8 тыс. детей и взрослых, среди которых 10 116 человек из семей москвичей-военнослужащих.

"Кроме того, гостями "Елки Мэра" стали порядка 2800 ребятишек и их родителей из Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона, а также из семей мобилизованных граждан, проживающих в других регионах страны. В рамках специальной программы "Зимняя сказка" в Москву были приглашены 2636 членов семей мобилизованных из 85 регионов страны. Гости столицы побывали на обзорной экскурсии по городу, посетили ВДНХ и Измайловский кремль. Принимать гостей помогали 915 волонтеров", – добавил мэр.

Сергей Собянин рассказал о прошедших новогодних мероприятиях в Москве

Одним из главных новогодних событий в праздничные дни стал фестиваль "Путешествие в Рождество". Площадки мероприятия посетили 5,1 млн гостей. На 19 ледовых катков сходили 153 тысячи человек, на площадки для игры в керлинг – свыше восьми тысяч человек. В 2399 мастер-классах поучаствовали свыше 34 тысяч детей.

"Доброе новогоднее настроение царило в эти дни на улицах и площадях, в торговых центрах и на станциях метро нашего любимого города. Праздничные мероприятия порадовали москвичей множеством ярких впечатлений. Вопреки всем сложностям и трагическим обстоятельствам мы остались верны своим традициям и не отказались от простых человеческих радостей. И в этом — залог наших будущих побед", – подытожил Сергей Собянин.

В зимний сезон власти столицы не стали приобретать новые новогодние конструкции, однако Москва, как и все прошлые годы, оказалась украшена и приветлива к горожанам и туристам. Кроме того, доходы с мероприятий направляются в поддержку участников боевых действий и жителей новых территорий. Во многих столичных парках и на фестивальных площадках работает сбор гуманитарной помощи.