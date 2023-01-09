. Шесть убийств произошло в Иркутской области за первые восемь дней нового года

С 1 по 8 января в Иркутской области произошло шесть убийств и семь случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Следственные органы возбудили и расследуют уголовные дела. Все преступления раскрыты, подозреваемых установили и задержали, им избраны меры пресечения, сообщает пресс-службы СУ СК России по Иркутской области.

Днем 1 января в Саянске во время драки 29-летний мужчина нанес множественные ножевые ранения малознакомому мужчине, который впоследствии скончался. Вечером в этот же день в Свердловском районе Иркутска 54-летний мужчина убил свою сожительницу и расчленил её тело.

4 января на одной из улиц СНТ «Химик» в Братске обнаружено тело 56-летнего мужчины. Позже следователи установили, что потерпевший скончался от множественных побоев. Спустя несколько дней сотрудники полиции установили двоих подозреваемых в преступлении. Мужчин задержали. На допросе следователям СК они рассказали, что во время распития спиртного на даче они избили своего знакомого, а когда поняли, что он скончался, вывезли тело в другую часть садоводства.

С начала января в Иркутской области на пожарах погибли пять человек, детей среди них нет. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего.