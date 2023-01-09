. Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино

Page Six: Брэд Питт намерен завершить карьеру в Голливуде и подумывает о «полупенсии»

Актер Брэд Питт планирует «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Об этом сообщает таблоид Page Six.

По словам источника издания, актер намерен эмигрировать во Францию и полностью уйти из кино. «[Подумывает] заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели. Просто хочет жить в этом мире», — подчеркнул собеседник издания.

Другой инсайдер отметил, что Питт хочет жить спокойной жизнью и в настоящее время решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст». По его мнению, актер, вероятнее всего, продолжит сниматься в кино, но будет «держаться подальше» от кинобизнеса.

Ранее Питт рассказал, как переживал развод с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Артист признался, что ему было нелегко после расставания, однако позднее он нашел себе дело для души. «Наше общее [с друзьями] страдание было комичным. И из этого страдания вспыхнуло пламя радости», — заявил Брэд. Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.