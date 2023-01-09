. Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино

Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в киноPage Six: Брэд Питт намерен завершить карьеру в Голливуде и подумывает о «полупенсии»

Актер Брэд Питт планирует «сделать шаг назад» от Голливуда после того, как продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Об этом сообщает таблоид Page Six.

По словам источника издания, актер намерен эмигрировать во Францию и полностью уйти из кино. «[Подумывает] заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели. Просто хочет жить в этом мире», — подчеркнул собеседник издания.

Другой инсайдер отметил, что Питт хочет жить спокойной жизнью и в настоящее время решает, как для него будет выглядеть «полупенсионный возраст». По его мнению, актер, вероятнее всего, продолжит сниматься в кино, но будет «держаться подальше» от кинобизнеса.

Ранее Питт рассказал, как переживал развод с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Артист признался, что ему было нелегко после расставания, однако позднее он нашел себе дело для души. «Наше общее [с друзьями] страдание было комичным. И из этого страдания вспыхнуло пламя радости», — заявил Брэд. Питт отметил, что оправиться после развода ему помогло искусство и дружба со скульптором Томасом Хаусаго.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 9 по 15 января 2023 года
В России появятся госсертификаты на аренду социального жилья
В России появятся госсертификаты на аренду социального жилья
Фото в социальных сетях против реальности (15 фото)
Фото в социальных сетях против реальности (15 фото)
Чтобы разрезанный фрукт не темнел: как правильно хранить авокадо
Чтобы разрезанный фрукт не темнел: как правильно хранить авокадо
Российские военные взяли под контроль Бахмутское
Российские военные взяли под контроль Бахмутское
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
Стало известно о планах Брэда Питта завершить карьеру в кино
9 января «Байкал-Энергия» сыграет с нижегородским «Стартом»
9 января «Байкал-Энергия» сыграет с нижегородским «Стартом»
Братчанин Дмитрий Клёпов погиб во время спецоперации
Братчанин Дмитрий Клёпов погиб во время спецоперации
Иркутянка провалилась под лед в охранной зоне Ангары рядом с ГЭС
Иркутянка провалилась под лед в охранной зоне Ангары рядом с ГЭС
Сторонники Болсонару украли оружие из резиденции президента Бразилии
Сторонники Болсонару украли оружие из резиденции президента Бразилии
Вредные привычки, которые лишают волос красоты и силы зимой
Вредные привычки, которые лишают волос красоты и силы зимой
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем он займется после этого
Хабиб Нурмагомедов объявил об уходе из MMA. Друг бойца раскрыл, чем

Топ на сегодня

Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских актеров: "Насрать, что останется от России"
Артур Смольянинов хочет воевать за Украину и стрелять в российских
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от COVID-19
С 9 января Таиланд будет требовать у туристов справку о вакцинации от
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы завершения СВО
В Госдуме отреагировали на озвученные Украиной российские планы
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
Умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение»
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19
В России выявили 3127 новых заболевших COVID-19

Еще по теме

Брэд Питт готовится к пластической операции
Брэд Питт хочет вернуть Анджелину Джоли
Брэд Питт будет бороться с Анджелиной Джоли за совместную опеку над детьми
Брэд Питт рассказал об этапе после расставания с Анджелиной Джоли