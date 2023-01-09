. Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса

Bloomberg: теплая зима спасла Европу от энергетического кризиса

Ситуация на энергетическом рынке Европейского союза (ЕС) стабилизируется благодаря мерам по экономии энергии, мягким погодным условиям, заполнению подземных хранилищ и расширению сети поставщиков. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, что помимо теплой зимы на снижение цен повлияло и сокращение потребления газа в ЕС. В декабре потребление сократилось на 13 процентов, а за первые дни 2023 года спрос на газ в Европе упал на 38 процентов по сравнению со средними значениями за последние пять лет. По данным отчета Morgan Stanley, в течение всего текущего года потребление в Европе будет примерно на 16 процентов ниже среднего пятилетнего уровня.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о предотвращении краха европейской промышленности и преодолении наиболее болезненного периода кризиса. . «Насколько мы можем судить, опасность полного экономического краха, краха европейской промышленности была предотвращена», — сказал он.

Также отмечается, что раньше Евросоюз покупал 40 процентов всего газа в России, при этом на сегодняшний день — меньше 8 процентов. Совокупно поставки «Газпрома» на европейский рынок сократились за 2022 год на 80 процентов.

Аналитики считают, что резкое похолодание или перебои с поставками все еще могут привести к изменению тенденции на энергетических рынках. По данным агентства, рост цен на энергоносители уже обошелся Европе почти в один триллион долларов в прошлом году. Отмечается, что правительства потратили на поддержку населения и бизнеса более 700 миллиардов долларов.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что нынешняя зима с точки зрения газоснабжения Германии спасена. Он считает, что этой зимой вряд ли «что-то пойдет не так», даже «при всех рисках неопределенности». Кроме того, отмечалось, что в ФРГ все более оптимистичны. «ПХГ заполнены более чем на 90 процентов — достойная внимания отметка», — заявил он.

В Евросоюзе энергетический кризис усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. Еврокомиссия вскоре призвала европейские страны готовиться к прекращению поставок из РФ. Помимо этого, был введен в действие план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15 процентов на период до 31 марта 2023 года.

