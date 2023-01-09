. Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в употреблении алкоголя

Скандальный актер Стас Садальский высказался о состоянии пропавшей артистки. В начале января звезда «Сватов» должна была выйти на театральную сцену в Северной столице, но пропустила спектакль. Коллеги и поклонники Татьяны Кравченко забили тревогу, решив, что с ней произошел несчастный случай. Исчезновение партнерши по сцене близко к сердцу принял Стас Садальский. Он всерьез подумывал над тем, чтобы взломать дверь ее столичной квартиры. Но теперь у артиста другое мнение о Татьяне Эдуардовне. «Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой «Ленкома», не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!» — сетовал 71-летний Станислав Юрьевич в личном блоге. Садальский отметил, что своей безответственностью Татьяна Кравченко подвела коллектив.«Тяжело и муторно было всем, особенно молодым партнерам. Обидно зрителям. Артистка не приехала. Все волновались, жива ли Кравченко. А ей было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум! Отрезвев на следующий день, она уже играла в Калуге без меня. Зритель был в ужасе, и я его понимаю. Пьянство на сцене неприемлемо! Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?! Не думаю. Жаль «Ленком». Нужна сменяемость руководства и дисциплина в театре. Позор!» — столь эмоциональное заключение сделал артист. Многие подписчики Станислава Юрьевича попросили его поумерить пыл и заступились за Кравченко. «Вас, Садальский, давно не приглашают ни в кино, ни в театр как актера. Вы же сами жаловались, что сидите без работы, а тут в двух спектаклях задействовали. Вы и возгордились. Нельзя так, с вами тоже никто не захочет играть»; «Она не похожа на пьющую женщину! Это уж слишком! Все не без греха, просто у публичной личности любой промах на виду! Я уверена, что такое больше не повторится! Татьяну надо поддержать, а не топить!» — сетует публика.