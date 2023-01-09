. Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в употреблении алкоголя
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в употреблении алкоголя

Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в употреблении алкоголя
Скандальный актер Стас Садальский высказался о состоянии пропавшей артистки. В начале января звезда «Сватов» должна была выйти на театральную сцену в Северной столице, но пропустила спектакль. Коллеги и поклонники Татьяны Кравченко забили тревогу, решив, что с ней произошел несчастный случай. Исчезновение партнерши по сцене близко к сердцу принял Стас Садальский. Он всерьез подумывал над тем, чтобы взломать дверь ее столичной квартиры. Но теперь у артиста другое мнение о Татьяне Эдуардовне. «Алкоголь может коснуться любого — как простого смертного, так и известную личность. Никто не застрахован. Хорошо, что есть люди, которые готовы об этом говорить публично! Нужно иметь смелость, будучи народной актрисой «Ленкома», не приехать на спектакль в Питер! Позор, Господи!» — сетовал 71-летний Станислав Юрьевич в личном блоге. Садальский отметил, что своей безответственностью Татьяна Кравченко подвела коллектив.
«Тяжело и муторно было всем, особенно молодым партнерам. Обидно зрителям. Артистка не приехала. Все волновались, жива ли Кравченко. А ей было безразлично! Она отдыхала от возлияний. Алкоголь помутил великой артистке разум! Отрезвев на следующий день, она уже играла в Калуге без меня. Зритель был в ужасе, и я его понимаю. Пьянство на сцене неприемлемо! Может, директор театра Марк Варшавер пьянство поощряет?! Не думаю. Жаль «Ленком». Нужна сменяемость руководства и дисциплина в театре. Позор!» — столь эмоциональное заключение сделал артист. Многие подписчики Станислава Юрьевича попросили его поумерить пыл и заступились за Кравченко. «Вас, Садальский, давно не приглашают ни в кино, ни в театр как актера. Вы же сами жаловались, что сидите без работы, а тут в двух спектаклях задействовали. Вы и возгордились. Нельзя так, с вами тоже никто не захочет играть»; «Она не похожа на пьющую женщину! Это уж слишком! Все не без греха, просто у публичной личности любой промах на виду! Я уверена, что такое больше не повторится! Татьяну надо поддержать, а не топить!» — сетует публика.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В США оценили вероятность сокращения средств на помощь Украине в 2023 году
В США оценили вероятность сокращения средств на помощь Украине в 2023
Фидаров пообещал встретиться со Смольяниновым, который собрался в него стрелять: "Скоро увидимся"
Фидаров пообещал встретиться со Смольяниновым, который собрался в
Михалков находится в реанимации - у него коронавирус, двухсторонняя пневмония
Михалков находится в реанимации - у него коронавирус, двухсторонняя
Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявленное Россией перемирие
Глава МИД Венгрии назвал правильным шагом объявленное Россией
"Отменная реакция" вратаря
"Отменная реакция" вратаря
Максакова набросилась на Полину Гагарину, перепевшую хит Пугачевой
Максакова набросилась на Полину Гагарину, перепевшую хит Пугачевой
Принц Гарри заявил, что его семья готова на сделку с дьяволом ради имиджа
Принц Гарри заявил, что его семья готова на сделку с дьяволом ради
Невестка Валерии подверглась нападкам со стороны фанатов
Невестка Валерии подверглась нападкам со стороны фанатов
Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в употреблении алкоголя
Стас Садальский обвинил Татьяну Кравченко в употреблении алкоголя
Лариса Гузеева призналась, что эмитировала оргазм
Лариса Гузеева призналась, что эмитировала оргазм
Никита Михалков рискует умереть из-за болезни
Никита Михалков рискует умереть из-за болезни
Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына
Ирина Дубцова показала повзрослевшего сына

Топ на сегодня

Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Отдохнувшая Кристина Орбакайте поразила сходством с Пугачевой
Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Больной Валерий Леонтьев должен платить сумасшедшие деньги
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Стало известно о спасении Европы от энергетического кризиса
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками
Иван Охлобыстин за месяц обзавелся двумя внуками

Еще по теме

Стас Садальский раскрыл причину пропажи Татьяны Кравченко
Станислав Садальский забил тревогу о пропаже звезды сериала «Сватов»
Садальский в очередной раз прошелся по Татьяне Васильевой
Стас Садальский хочет вернуть Максима Галкина