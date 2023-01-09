. Студия Arkane рассказала про «динамическую систему диалогов» в Redfall
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Студия Arkane рассказала про «динамическую систему диалогов» в Redfall

Студия Arkane рассказала про «динамическую систему диалогов» в Redfall


Руководитель разработки Redfall Харви Смит дал интервью порталу GamesRadar, в рамках которого рассказал некоторые новые детали об игре. В частности, представитель студии Arkane, упомянул динамическую систему диалогов, которая реализована в Redfall.

Redfall — игра для одиночного прохождения, если вы этого захотите

По словам Харви Смита, в игре Redfall будет динамическая система диалогов, которая будет меняться, в зависимости от персонажей в отряде. Кроме того, персонажи, которые больше взаимодействуют друг с другом, будут получать некий Trust Buff (бафф доверия), но Харви Смит не уточнил, что это усиление собой представляет:

У нас очень динамичная система диалогов, в которой, в зависимости от того, каких героев вы соедините в комбинации, будут вестись разные диалоги, герои будут разговаривать друг с другом и узнавать друг друга. И у нас есть механика, при которой, чем дольше герои играют вместе, тем интимнее становятся их диалоги, и, в конце концов, они получают усиление Trust Buff.

Напомним, в Redfall будет 4 игровых персонажа. Однако, игроки могут совмещать и одинаковых персонажей в рамках одной группы.




# Технологии
По материалам: newxboxone

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