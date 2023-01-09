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Светлану Лободу с округлившимся животиком поздравляют с беременностью: "Очередной женатик обрюхатил"

Светлану Лободу с округлившимся животиком поздравляют с беременностью: "Очередной женатик обрюхатил"

40-летняя Светлана Лобода заинтриговала своих поклонников. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором поклонники разглядели у нее округлившийся животик. Фанаты после этого заподозрили украинскую певицу в беременности.

На спровоцировавшем слухи об интересном положении Светланы Лободы снимке певица позирует в ярком платье красного цвета.


Светлану Лободу с округлившимся животиком поздравляют с беременностью

Необычный наряд акцентирует внимание на животике звезды. Подписчики исполнительницы пришли к выводу, что ее фигура заметно изменилась.

Многие решили, что Светлана Лобода ждет третьего ребенка. Поклонники стали поздравлять знаменитость с радостным событием.

"Животик — супер. Поздравляю", "Вы беременны?", "Наши поздравления", "Как-то пошло смотрится. А если беременная, то тем более", "Беременный терминатор?", "Опять рожать не пойми от кого", "Снова, очередной кавказец-женатик обрюхатил светульку", - пишут пользователи Сети.

Напомним, украинская певица уже воспитывает двух дочек - Евангелину от хореографа Андрея Царя и Тильду, отцом которой, как подозревали фанаты, является фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн.

Лободу подозревали в романе с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном
Журналистка раскрыла, от кого Светлана Лобода родила Тильду

Алена Жигалова полгода назад разоблачила Светлану Лободу, раскрыв, что она на самом деле родила Тильду не от немецкого музыканта, а от некоего предпринимателя.

Некий бизнесмен встречался с Лободой и она была от него беременна. И даже родила. У меня челюсть упала на пол <...> Выясняется, что Света родила от бизнесмена, который был женат. Он обещал на ней жениться. Но все пошло не так. Мужик слился. Тогда в голове ее пиарщиков и родился план. Они с Линдеманном на фестивале были как раз вместе. Пиарщики стали всех уверять, что это ребенок от Линдеманна.

При этом журналистка отказалась разглашать имя настоящего отца Тильды. Сама Лобода в прошлом году призналась, что на самом деле полное имя ее дочери - Матильда.

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По материалам: uposters.ru

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