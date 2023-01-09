. Светлану Лободу с округлившимся животиком поздравляют с беременностью: "Очередной женатик обрюхатил"

40-летняя Светлана Лобода заинтриговала своих поклонников. Звезда опубликовала в соцсетях фото, на котором поклонники разглядели у нее округлившийся животик. Фанаты после этого заподозрили украинскую певицу в беременности.

На спровоцировавшем слухи об интересном положении Светланы Лободы снимке певица позирует в ярком платье красного цвета.



Светлану Лободу с округлившимся животиком поздравляют с беременностью

Необычный наряд акцентирует внимание на животике звезды. Подписчики исполнительницы пришли к выводу, что ее фигура заметно изменилась.

Многие решили, что Светлана Лобода ждет третьего ребенка. Поклонники стали поздравлять знаменитость с радостным событием.

"Животик — супер. Поздравляю", "Вы беременны?", "Наши поздравления", "Как-то пошло смотрится. А если беременная, то тем более", "Беременный терминатор?", "Опять рожать не пойми от кого", "Снова, очередной кавказец-женатик обрюхатил светульку", - пишут пользователи Сети.

Напомним, украинская певица уже воспитывает двух дочек - Евангелину от хореографа Андрея Царя и Тильду, отцом которой, как подозревали фанаты, является фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн.

Лободу подозревали в романе с фронтменом Rammstein Тиллем ЛиндеманномЖурналистка раскрыла, от кого Светлана Лобода родила Тильду

Алена Жигалова полгода назад разоблачила Светлану Лободу, раскрыв, что она на самом деле родила Тильду не от немецкого музыканта, а от некоего предпринимателя.

Некий бизнесмен встречался с Лободой и она была от него беременна. И даже родила. У меня челюсть упала на пол <...> Выясняется, что Света родила от бизнесмена, который был женат. Он обещал на ней жениться. Но все пошло не так. Мужик слился. Тогда в голове ее пиарщиков и родился план. Они с Линдеманном на фестивале были как раз вместе. Пиарщики стали всех уверять, что это ребенок от Линдеманна.

При этом журналистка отказалась разглашать имя настоящего отца Тильды. Сама Лобода в прошлом году призналась, что на самом деле полное имя ее дочери - Матильда.