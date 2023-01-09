. Таиланд отменил требование о наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 при въезде в страну

Таиланд отменил новое правило въезда на территорию страны. 9 января стало известно, что туристы могут не предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 по прибытии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Об отмене ограничений сообщил министр здравоохранения Таиланда, передают местные СМИ: «Доказательство вакцинации не требуется, поскольку во всем мире проводится достаточная иммунизация. Непривитым будет разрешен въезд без ограничений». Новая информация подтверждается туристами, которые прибыли сегодня в Таиланд: сертификаты о вакцинации от COVID-19 их предоставить не попросили.

Ранее сообщалось, что Таиланд ужесточил правила въезда на территорию страны с 9 января по 31 января 2023 года. Туристов старше 18 лет обязали предъявлять сертификаты о вакцинации от COVID-19 или справки о перенесенном заболевании. Можно было также сделать ПЦР-тест на въезде в страну.