. Таиланд ввел ограничение для туристов в 2023 году

Власти популярного курорта решили ограничить приток туристов и ввели новые правила. Власти Таиланда снова ввели ограничения для туристов, пребывающих на отдых из зарубежных стран. С понедельника, 9 января, всем гостям королевства для пересечения границы потребуется предъявить сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19. Как сообщают местные СМИ, привитыми от коронавируса обязаны быть все пребывающие по воздуху туристы от 18 лет. Сертификат необходимо предъявить до посадки в самолет. Те, кто переболел меньше чем за полгода до путешествия в Таиланд, могут показать соответствующие документы, — для них граница тоже открыта. Если прививки от коронавируса нет, нужно будет сделать ПЦР или экспресс-тест непосредственно в аэропорту. Это услуга платная, и нести расходы за анализ обязаны сами путешественники. Ранее все ограничения, связанные с COVID-19, в Таиланде перестали действовать с началом высокого туристического сезона, то есть с 1 октября 2022 года. Также в стране был отменен режим чрезвычайного положения, действовавший на протяжении почти двух лет, начиная с 2020 года, пишет ТАСС. Отмечалось, что новые ограничения связаны с открытием границ с Китаем, где еще недавно отмечалась вспышка инфекции. Известно, что жители Поднебесной активно путешествуют по своей стране и миру в период своих новогодних праздников. В Китае год Черного Водяного Кролика официально начнется в 18 часов в субботу, 21 января. Согласно данным туроператоров, недельное путешествие в Таиланд на двоих взрослых с вылетом в выходные 14-15 января и проживанием в 3-звездочной гостинице в Паттайе стоит около 150 000 рублей. Аналогичный тур на Пхукет с пребыванием в отеле 4* обойдется почти в 200 000 рублей. Таиланд является одной из немногих стран, куда российские путешественники могут попасть прямыми авиарейсами без оформления визы. Также наши соотечественники имеют возможность улететь от суровых январских морозов в Эфиопию, Египет, Турцию и еще несколько теплых стран.