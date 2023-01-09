. Татьяна Брухунова вышла замуж за Петросяна из-за денег

Светская львица Татьяна Брухунова высказалась об отношениях с мужчинами. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет социальные сети и делится с подписчиками не только моментами из жизни, но и своим мнением по поводу многих вопросов. В этот раз Брухунова подняла тему денег, и с весьма интересной стороны. На ее странице появилась цитата о финансово бедных мужчинах. «Как говорит Изольда Марковна, мужчина без денег — это подруга», — гласит публикация Брухуновой.Никакого комментария лично от себя звезда не добавила. Подписчики не раз обращали внимание, что жена Петросяна и впрямь довольно бесцеремонна — в своем личном блоге звезда часто шокирует аудиторию, делится с поклонниками новостями из личной жизни, но в пределах разумного. Любые пикантные вопросы, касающиеся ее неравного брака, женщина считает верхом нетактичности, хотя к повышенному интересу публики уже привыкла. Разница в возрасте у Брухуновой и Петросяна — 44 года. Два года назад супруги стали родителями. Судя по тому, как Татьяна относится к деньгам, фанаты сделали вывод, что она вышла замуж за Евгения Вагановича по расчету. Этим поклонники объясняют и тот факт, что Брухунова тратит деньги мужа на дорогую одежду, аксессуары, посуду и поездки за границу.