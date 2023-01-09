. У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
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У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета

У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета

В Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту возврата воздушного судна Ан-26 в аэропорт вылета вследствие разгерметизации салона. Предварительно установлено, что 9 января около 14:00 по местному времени у воздушного судна Ан-26, следовавшего по маршруту «Маган – Магадан», после вылета из аэропорта Маган Республики Саха (Якутия) в результате срыва замков грузовой рампы с правой стороны произошло частичное ее открытие. Повреждены правое и центральное крепление рампы, часть багажа вылетела из самолета, сообщает пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

На борту самолета находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение о возвращении самолета в аэропорт вылета. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. Следственный комитет проводит доследственную проверку по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, опросили членов экипажа, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе авиакомпании «ИрАэро», которой принадлежит воздушное судно, журналисту IRK.ru сообщили, что разгерметизация люка произошла на высоте 2800-2900 метров, самолет приземлился благополучно. Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Иркутск-Якутск-Магадан. Приземление в Магане изначально было вызвано метеоусловиями в Якутске. Сейчас самолет находится в Магане, пассажиров разместили в гостинице. Созданная Якутским территориальным подразделением Росавиации комиссия проводит проверку.


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По материалам: irk

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У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая рампа во время полета
У летевшего из Магана в Магадан самолета Ан-26 открылась грузовая

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