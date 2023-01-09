. У Никиты Михалкова подтвердили коронавирус

MK.RU: у режиссера Никиты Михалкова подтвердили коронавирус

У российского режиссера Никиты Михалкова, который во время новогодних праздников попал в больницу, подтвердили коронавирус. Об этом сообщает MK.RU.

Отмечается, что изначально у кинематографиста диагностировали грипп. У него было учащенное дыхание, пониженная сатурация и температура 37,1. После положительного теста на ковид его перевели из 67-й московской горбольницы в 52-ю городскую клиническую больницу.

6 января Telegram-канал Mash сообщал, что тесты Михалкова на COVID-19 показали отрицательный результат. При этом у режиссера была диагностирована двусторонняя пневмония.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Издание Baza сообщило, что кинематографист попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. «Интерфаксу» факт госпитализации подтвердил источник.