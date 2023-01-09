. Угадай мелодию по картинке: нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты

Нейросети уже вовсю шагают по планете. Кажется, что с их помощью уже пытались нарисовать буквально всё. Различных популярных персонажей фильмов и сериалов в альтернативных вселенных? Было! Крылатые фразы и фразеологизмы? Тоже было! Несмотря на то, что почитатели нейросетей обкатали их возможности вдоль и поперёк, всё равно находятся те, кто придумывает что-то новенькое.

Например, авторы Телеграм-канала «Нейросеть рисует песни» решили научить программу Midjourney иллюстрировать известные треки. Канал только начинает развиваться, но уже активно привлекает внимание своим новшеством. Такое технологично-нейросетевое творчество многим приходится по душе, ведь результат получается довольно любопытным.

Валентина Толкунова — «Кабы не было зимы»

Группа «Кино» — «Пачка сигарет»

Группа «Гости из будущего» — «Он чужой»

С помощью Midjourney авторы иллюстрируют песни на разных языках, и каждый раз программа выдаёт потрясающий результат. Во многих случаях нейросеть точно улавливает смысл трека. Однако иногда получаются и забавные работы, например, как та, что представлена выше.

Группа «Nirvana» — «Smells Like Teen Spirit»

Нина Бродская — «Звенит январская вьюга»

Борис Моисеев и Николай Трубач — «Голубая Луна»

Группа «Агата Кристи» — «Опиум для никого»

Группа «Звери» — «Дожди-пистолеты»

Ярослав Евдокимов — «Фантазёр»

Группа «Bon Jovi» — «It’s my life»

Авторы канала предоставляют подписчикам возможность самим выбирать треки для иллюстраций. Для этого им достаточно предложить свои идеи, дождаться голосования и выбрать трек, который хотелось бы увидеть отрисованным. Как правило, рисовка песни занимает не более суток. Поэтому результата долго ждать не потребуется.

Муслим Магомаев — «Луч солнца золотого»

Группа «Rammstein» — «Mutter»

Если не брать во внимание проблемы с конечностями (нейросети постоянно хочется что-то кому-то дорисовать лишнее), то изображения получаются супердетализированными и качественными. Чем не обложка для музыкального альбома?

Группа «Король и Шут» — «Ели мясо мужики»

Группа «Metallica» — «Nothing Else Matters»

Группа «No Doubt» — «Don’t Speak»

ANNA ASTI — «Ночью на кухне»

Кристина Агилера — «Fighter»

Рита Дакота — «Тело-храм»

Валерий Меладзе — «Сэра»

При желании вы можете посетить канал ребят и просмотреть все работы, которые они уже успели сделать к настоящему времени.