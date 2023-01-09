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Умер звезда сериала «Восьми достаточно» Адам Рич

Умер звезда сериала «Восьми достаточно» Адам РичНа 55-м году жизни скончался актер и звезда сериала «Восьми достаточно» Адам Рич

На 55-м году жизни умер актер Адам Рич. Об этом сообщает TMZ.

Артист скончался в субботу, 7 января, в своем доме в Лос-Анджелесе. Семья актера не стала раскрывать причины его смерти.

Широкую популярность Рич обрел после съемок в таких сериалах, как «Восьми достаточно», «Остров фантазий», «ЧиПы» и «Маленькое чудо». В 90-х актер взял перерыв в кинокарьере, однако в 2003 году вернулся к съемкам, сыграв самого себя в проекте «Дики Робертс: бывший ребенок-звезда».

По информации издания, Адам Рич употреблял психоактивные вещества. В 1991 году его арестовали за попытку проникнуть в аптеку и украсть запрещенные препараты. Сообщается, что тогда залог за артиста внес его коллега по сериалу «Восьми достаточно» Дик Ван Паттен.

Ранее стало известно, что в возрасте 65 лет умер автор сценария «Иронии судьбы. Продолжение» Алексей Слаповский.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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