. Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass — впервые с запуска подписки
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Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass — впервые с запуска подписки

Уже более 5 недель Xbox не анонсирует новые игры для Game Pass — впервые с запуска подписки


Команда Xbox традиционно анонсирует новые игры для подписки Game Pass 2 раза в месяц:



В первых числах месяца, когда объявляют об играх на ближайшие 2 недели (плюс-минус пара дней), плюс игры на удаление из Game Pass в середине месяца.



В начале третьей недели месяца (или в пределах 16-18 числа), когда анонсируют игры еще на 2 недели вперед, плюс объявляют о проектах, которые удалят из Game Pass в конце месяца.

Подобной практики Microsoft придерживалась с момента старта сервиса, при этом ранее новогодние и рождественские праздники не сбивали данный режим.

Игроки на Reddit и в социальных сетях уже несколько недель регулярно задают вопросы представителям Xbox про анонс новых игр для Game Pass, но не получают на них прямого ответа. К сегодняшнему дню команда Xbox уже пропустила 2 своих регулярных анонса — не объявляли о новых играх в середине декабря и не сообщили о них в начале января. Итого, уже более 5 недель нет анонса новых проектов для Game Pass на ближайшие недели, в последний раз такой анонс был 1 декабря.

Отметим, что в последнее время ходит много слухов о возможном проведении со стороны Xbox шоу или трансляции уже в январе. Некоторые игроки предполагают, что это может произойти уже завтра — 10 января, хотя официально Microsoft пока подобные планы не анонсировала. Возможно, в рамках этого шоу и будут объявлены игры для подписки Game Pass на январь, а пока же в январе игровой сервис пополнился только двумя проектами: Stranded Deep и Mortal Shell: Enhanced Edition, при этом оба присоединились к сервису без предварительного анонса.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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