. В 2023 году четыре коррекционные школы Иркутской области получат новое оборудование

В 2023 году четыре коррекционные школы в Братске, Усолье-Сибирском и Черемхово получат новое оборудование. Его закупят в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На это предусмотрено около 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

За четыре года реализации нацпроекта 19 областных коррекционных школ создали современные учебные мастерские и специально оборудованные помещения для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы с детьми, имеющими ограничения по здоровью. В 2023 году в Приангарье уже станет 23 таких школы. В феврале 2023 года все четыре школы-участницы нацпроекта войдут в первый этап Всероссийского конкурса «Доброшкола–2022» и представят свои дизайн-проекты новых кабинетов и мастерских.

В мастерских ребята знакомятся с разными профессиями: повар, швея, рабочий по обслуживанию зданий, строительными и агропромышленными специальностями. Кроме того, для занятий творчеством в школах создают фотостудии, гончарные мастерские, студии изобразительного искусства.