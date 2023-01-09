. В Братском районе четверо мужчин на Mazda Capella погибли при столкновении с КамАЗом

В Братском районе четверо мужчин на Mazda Capella погибли в ДТП. Их машина столкнулась с КамАЗом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Авария произошла утром 9 января на 264-м километре федеральной автодороги «Вилюй».

По предварительной информации, водитель и 11 пассажиров грузовика не пострадали. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки. На место выехал прокурор Падунского района города Братска Дмитрий Юрин.







