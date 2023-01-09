. В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов
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В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмов

В Госдуме подготовят законопроект о принудительном лицензировании фильмовДепутат Горелкин заявил о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании кино

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил в своем Telegram-канале о подготовке законопроекта о принудительном лицензировании фильмов для российских кинотеатров.

«По моим данным, обсуждается законопроект, который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой "предсеансного обслуживания". Которая, по косвенным признакам, пользуется у зрителей популярностью», — написал Горелкин.

Он напомнил, что подобный законопроект хотели внести в 2022 году, однако его раскритиковали представители индустрии. По словам депутата, эксперты видели в этой идее риск для онлайн-кинотеатров, однако Горелкин убежден, что законопроект о принудительном лицензировании затронет лишь оффлайн.

В июле 2022 года спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране.

После этого глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков выступил за принудительное лицензирование фильмов, объяснив, что это поможет кинозалам продолжить работу. Представители онлайн-кинотеатров законопроект не поддержали и назвали его последствия разрушительными. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что эта инициатива нарушает Гражданский кодекс РФ и международные соглашения.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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