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В ЛНР рассказали об обучении подростков в украинских военных лагерях

В ЛНР рассказали об обучении подростков в украинских военных лагеряхВоенные ЛНР: ряд задержанных корректировщиков обучались в детских патриотических лагерях

С начала проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) было задержано большое количество корректировщиков, в том числе ряд подростков, проходивших обучение в украинских военно-патриотических лагерях. Об этом РИА Новости рассказала военнослужащая Второго армейского корпуса ЛНР.

Так, недавно была задержана девочка, которая прошла игру «Сокiл» («Джура») в Северодонецком районе. Она передавала Вооруженным силам Украины (ВСУ) координаты перемещения техники.

Ранее военнослужащая ЛНР заявила, что в Пурдовке нашли базу для подготовки детей к диверсиям против России.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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