. В Нижнеудинском районе восстановили движение на федеральной трассе
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В Нижнеудинском районе восстановили движение на федеральной трассе

На федеральной трассе в Нижнеудинском районе восстановили движение. Ранее введенные ограничения для большегрузов и автобусов сняты, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Запрет на движение на участке федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» с 1277 по 1365 километр действовал в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями. Вечером 9 января в Нижнеудинском районе прошел дождь.

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По материалам: irk

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