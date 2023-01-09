. В России появятся госсертификаты на аренду социального жилья

Российское правительство собирается выдавать сертификаты на аренду социального жилья. Ими можно будет оплачивать также и жилплощадь, найденную самостоятельно, если в регионе не хватает соответствующих предложений. Мера предусмотрена проектом реализации Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. Проработает ее Минстрой.

Цель шага - помощь гражданам, которые нуждаются в жилье, уточнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Важно учесть, чтобы возможность такой аренды не подменяла собой права граждан на получение жилья в собственность. То есть очередники на свою квартиру, например дети-сироты, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, и др., могли бы проживать в арендном жилье до получения своего".

По мнению эксперта Общероссийского народного фронта Павла Склянчука, соцжилье должно предоставляться в аренду за символическую плату, например порядка 700 рублей в месяц:

"Как говорят, лучше синица в руке, чем журавль в небе, так что и своевременная долгосрочная аренда жилья от государства лучше, чем многолетние ожидания в очереди".

На сегодняшний день в стране около 20 млн малоимущих граждан, которые не в состоянии самостоятельно улучшить жилищные условия с помощью ипотечного кредитования. Например, молодые семьи зачастую не располагают средствами для того, чтобы взять ипотеку. Для них арендные сертификаты могли бы стать значительным подспорьем. К числу таких ситуаций можно отнести потерю кормильца, лишение работы, тяжелое заболевание, природные или техногенные катастрофы, разрушившие жилье и т.д.

Глава комиссии по регулированию обеспечения жильем детей-сирот Общественного совета при Минстрое Андрей Широков напомнил, что несмотря на перспективность идеи, для ее реализации необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, в нормы, регулирующие аренду жилья, а также добавить это понятие в Жилищный кодекс РФ.

Аренда жилья и субсидии от государства на строительство социальных домов и наем — мировая практика. В Европе в части стран количество социального наемного жилья от всего жилого фонда составляет 40–50%, тогда как в России — менее 10%.

В позапрошлом году создательница АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева опубликовала открытое письмо к Михаилу Мишустину с требованием рассмотреть ее инициативу по введению субсидий на наем жилья.