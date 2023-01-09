. В школе №6 Усолья-Сибирского завершили капитальный ремонт

В Усолье-Сибирском первые занятия после капитального ремонта провели в школе №6. Качество проведенных работ вместе с учащимся и педагогами оценил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Капремонт начали в апреле 2022 года по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», на работы направили 62,3 миллиона рублей. В здании, которому более 50 лет, выполнили капитальный ремонт фасада, кровли, учебных помещений, систем инженерно-технического обеспечения, провели отделочные и электромонтажные работы внутри школы. Кроме того, около 15 миллионов рублей выделено школе на приобретение нового оборудования и мебели, из них почти 10 миллионов — из федерального бюджета. Обновлено оснащение пищеблока и обеденного зала, двух спортзалов и актового зала.

По словам министра образования региона Максима Парфенова, после ремонта согласно рекомендациям Минпросвещения России в школе появились новые локации для различных активностей. Например, комната детских инициатив, в которой учащиеся и педагоги будут работать над своими проектами.

Возобновили работу школьный музей и школьный спортивный клуб. Для занятий спортом благоустроили школьный стадион. Работы выполнены на средства субсидии из областного бюджета на капремонт спортивных площадок и благоустройство муниципалитетов в Иркутской области. Сумма субсидии составила 23,6 миллиона рублей.

В федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на 2022-2023 годы вошли 59 школ Иркутской области. В 22 объектах ремонт завершили. В этом году проведут капремонт еще 37 школьных зданий в Черемхово, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Куте, Иркутском, Тулунском, Черемховском, Чунском, Шелеховском районах. Начнутся ремонтные работы в рамках программы модернизации также в Усть-Илимске, Иркутске, Аларском, Заларинском, Жигаловском, Осинском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Усольском, Эхирит-Булагатском районах.